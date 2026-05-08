Borussia Dortmund, svelata la maglia per la prossima stagione

Maria Kiebacher, Director Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Il BVB è diverso, e questo kit lo riflette. Dortmund è una città costruita su acciaio e ambizione, e ogni elemento di questo design - il pattern, la storia, la campagna - rende omaggio a tutto questo. PUMA e BVB hanno creato qualcosa che va oltre il lancio di un kit: è una celebrazione di una città, di un club e di una tifoseria unici nel calcio.”