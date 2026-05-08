Borussia Dortmund, svelata la maglia per la prossima stagione
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PUMA e il Borussia Dortmund hanno presentato oggi il nuovo Home kit del club per la stagione 26/27: un design radicato nell’acciaio, nel cemento e nell'heritage industrial che ha costruito una delle città più iconiche del calcio.
L’elemento distintivo del kit è un audace pattern grafico che richiama due dei simboli più iconici di Dortmund: la Minister Stein colliery, a 40 anni dalla sua chiusura, e il Dortmunder U, che celebra quest’anno il suo centenario. Insieme rappresentano una città che si è sempre trasformata, prendendo le materie prime del proprio passato e forgiando qualcosa di nuovo. È una storia che attraversa l’identità del club tanto profondamente quanto quella della città stessa.
Il classico BVB yellow prende vita attraverso un sofisticato pattern strutturale, ispirato alle linee architettoniche e alle forme industriali della miniera e dello skyline urbano circostante. Elementi del passato vengono reinterpretati e la storia viene indossata con orgoglio. Il risultato è una delle maglie più distintive degli ultimi anni del club: inconfondibilmente BVB.
Per il lancio del kit, PUMA e BVB hanno creato qualcosa di completamente nuovo: un mondo generato tramite intelligenza artificiale - Built Like Dortmund - che reinterpreta elementi della città e del club in un paesaggio visivo futuristico. Un set reale, costruito per richiamare l’estetica industriale di questo universo e animato dai giocatori, collega il mondo AI, il nuovo kit e l’identity del BVB in una visione unificata.
Il weekend di lancio si svolgerà dal 7 al 9 maggio, iniziando con un evento esclusivo per 300 ospiti presso l’iconica Kokerei Hansa, dove uno spettacolo di light mapping illuminerà lo storico edificio industriale. L’8 maggio il kit farà il suo debutto in campo, quando il BVB lo indosserà nell’ultima partita casalinga della stagione. Il 9 maggio sarà invece il Signal Iduna Park a trasformarsi nel palcoscenico dell’evento, con media e creator impegnati in una partita 15 contro 15: un’esperienza calcistica unica in uno degli stadi più importanti al mondo.
Maria Kiebacher, Director Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Il BVB è diverso, e questo kit lo riflette. Dortmund è una città costruita su acciaio e ambizione, e ogni elemento di questo design - il pattern, la storia, la campagna - rende omaggio a tutto questo. PUMA e BVB hanno creato qualcosa che va oltre il lancio di un kit: è una celebrazione di una città, di un club e di una tifoseria unici nel calcio.”
Kerstin Zerbe, Managing Director di BVB Merchandising GmbH, ha aggiunto: “Questo kit incarna Dortmund: i luoghi simbolo della città, la sua storia e il suo continuo cambiamento si riflettono nel design. Quando i nostri giocatori scendono in campo indossandola, rappresentano non solo il BVB e Dortmund, ma anche tradizione e trasformazione. Catturare una sensazione del genere in un design non è mai semplice. Ma abbiamo lavorato a stretto contatto con PUMA per riuscirci e offrire ai nostri tifosi un vero pezzo di Dortmund.”
Come tutte le maglie PUMA, anche questa combina design e innovazione tecnica all’avanguardia. La versione Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE, materiale ultra-leggero progettato per garantire massima libertà di movimento e performance senza distrazioni, insieme alle tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per la gestione del sudore e della temperatura. La versione Replica mantiene lo stesso look match-worn con una vestibilità più casual ed è realizzata con tecnologia RE:FIBRE - poliestere riciclato al 95% proveniente da scarti tessili - coniugando lo stesso design audace con un forte impegno verso la sostenibilità.
Il nuovo BVB Home Kit 26/27 è disponibile su puma.com e presso selezionati retailer.