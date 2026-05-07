Inter, Lautaro vuole 'minuti' per il doblete: doppia missione Lazio per il Toro

Contro il Parma ha giocato 23 minuti con la voglia forsennata di prendersi quello scudetto che poi, da capitano, ha celebrato godendosi il tripudio del Meazza. I primi 23 minuti giocati da Lautaro dopo un altro mese ai box successivo al rientro con la Roma di inizio aprile, tappa fondamentale sulla via del 21esimo tricolore dell'Inter battezzata da lui stesso con due gol. Ventitre minuti contro gli emiliani dopo i 56 contro i giallorossi, lascito funesto di quel maledetto 18 febbraio quando sul verde sintetico di Bodo il polpaccio del Toro ha fatto crac. Ma ora, finalmente, i muscoli del capitano sono tornati integri: lo scudetto è in bacheca e davanti ci sono ancora due obiettivi. E che obiettivi! Il primo, nell'immediato, è il doblete, con la coppa Italia nel mirino. Il secondo, va da sé, è il Mondiale.