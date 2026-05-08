Libertadores, annullata per incidenti sugli spalti Independiente Medellín-Flamengo in Colombia

08 Mag 2026 - 12:58
© Getty Images

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La partita tra Independiente Medellín e Flamengo, valida per il quarto turno della Coppa Libertadores, è stata annullata la notte scorsa a causa di problemi di sicurezza allo stadio Atanasio Girardot in Colombia. Ora la Conmebol, l'organizzazione del torneo, prenderà una decisione in merito. I tifosi della squadra di casa hanno inscenato violente proteste, utilizzando bombe, fumogeni e laser, a pochi secondi dal fischio d'inizio. Dopo tre minuti, l'arbitro ha interrotto la partita e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. I "tifosi" colombiani, incappucciati, hanno tentato di invadere il campo, lanciando oggetti, lamiere e sedie. Un ordigno ha persino colpito lo zaino di un cameraman di Espn, che ha preso fuoco. I tifosi dell'Independiente Medellín protestano contro la situazione attuale del club, che lo scorso fine settimana non ha raggiunto i playoff nel campionato colombiano. La polizia colombiana ha persino proposto di far giocare la partita a porte chiuse, richiesta respinta dalla società di Medellín. 

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