Inter, scatta l'operazione-rivincita derby ma il piano di Inzaghi si scontra con gli infortuni

Merito degli avversari, certo, ma quello di ieri non è un caso isolato in questa stagione interista. Andando oltre singole casistiche, di sicuro questo piano tattico è ostacolato dai tanti infortuni conseguenza del ritmo forsennato a cui sono costretti i calciatori che giocano praticamente sempre ogni tre giorni. In queste condizioni anche i discorsi sui titolarissimi-titolari, sul turnover e sulla gestione della rosa vanno incontro a oggettive difficoltà e lo stesso Inzaghi ieri non lo ha negato: "Siamo in difficoltà, giocando tanto è dura recuperare". Rimanendo al match contro l'Udinese, il tecnico ha spiegato come non ha potuto fare quello che avrebbe voluto: "A parte Calhanoglu, sono stati tutti cambi obbligati: Arnautovic (poi dirà che era solo stanchezza, ndr) e Frattesi hanno chiesto di essere tolti, Dimarco e Darmian tornavano da un lungo periodo di inattività. Taremi soffre di pubalgia da due mesi. E de Vrij era in panchina per onor di firma".