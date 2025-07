Lecce, parte la stagione: venerdì il raduno

Vacanze ormai agli sgoccioli per Eusebio Di Francesco ed i suoi uomini, in vista della ripresa ufficiale dell'attività per la stagione sportiva 25/26. Il Lecce, attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il raduno. I calciatori, nell'ottica di ottimizzare al meglio il lavoro di area tecnica, medica e fisioterapica, saranno suddivisi in due gruppi distinti, il primo dei quali si radunerà in sede venerdì 11 luglio. I calciatori sosterranno le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e i test da campo sul manto erboso del'Acaya Golf Resort.