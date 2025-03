Inter, Inzaghi: "Espulsione giusta. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato"

Sul gol preso si poteva fare decisamente meglio. "Assolutamente sì. Non avrei toccato nulla, ma dei cinque cambi quattro sono forzati perché Arnautovic e Frattesi avevano preso due colpi e hanno chiesto il cambio e Dimarco e Darmian erano al rientro dopo quattro settimane e c'era il rischio di andare incontro a nuovi infortuni, mentre Calhanoglu veniva da due partite da 90 minuti con la Nazionale, mercoledì c'è il Milan, Asllani è squalificato e fargli giocare 4 partite da 90 minuti in 12 giorni sarebbe un rischio. In questo momento abbiamo difficoltà oggettive, de Vrij era in panchina per onor di firma e avevo 5 giocatori giusti per cambiare. Speriamo di poter recuperare quelli fuori, perché giocando ogni 72 ore è difficile".