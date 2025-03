Inter, risentimento agli adduttori della coscia sinistra per Taremi: salta derby e Bayern

Brutte notizie dall'infermeria per l'Inter. Mehdi Taremi, assente dell'ultima ora contro l'Udinese, si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami, riferisce oggi il club nerazzurro in una nota ufficiale, "hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana". L'attaccante iraniano salterà così sicuramente il derby di Coppa Italia, il match di campionato contro il Parma e l'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma l'8 aprile, tra soli 8 giorni. L'obiettivo è puntato su Bologna-Inter di campionato del 20 aprile ma è ancora troppo presto per avere certezze.