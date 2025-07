Mondiale Club, il trofeo alla Trump Tower: "Qui fino alla finale"

Infantino ha anche annunciato l'apertura di una sede di rappresentanza dentro la Trump Tower, "perché per essere globali bisogna essere locali". "A nome mio, a nome di New York, a nome della Trump Organization e di tutti coloro che lavorano in questo edificio, vi amiamo. Siamo onorati ed entusiasti di tutto ciò che la Fifa sta facendo", le parole di Trump jr. Infantino ha poi ringraziato "il presidente Donald Trump, grande appassionato di calcio, insieme a tutta la sua famiglia. È un dato di fatto che abbiamo ricevuto un grande sostegno dal governo e dal presidente con la Task Force della Casa Bianca per questo Mondiale e per la Coppa del Mondo del prossimo anno".