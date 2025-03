Serie A: Inter-Udinese 2-1, Arnautovic e Dimarco blindano il primo posto

LE STATISTICHE

L’Inter ha vinto cinque gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (cinque anche in quel caso).

Federico Dimarco (21, nove reti e 12 assist) è uno dei tre difensori che ha partecipato s più di 20 gol nelle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei insieme a Álex Grimaldo (30) e a Jeremie Frimpong (25).

Davide Frattesi (cinque reti nel torneo in corso) è uno dei due centrocampisti ad aver segnato almeno cinque gol in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A, insieme a Mattia Zaccagni.

L'Inter ha vinto almeno 20 delle prime 30 partite di un campionato di Serie A per due stagioni di fila (25 nel 2023/24 e 20 nel torneo in corso) per la seconda volta nella sua storia (quattro tra il 2005/06 e il 2008/09).

Federico Dimarco (sei sia nel 2023/24 che nel torneo in corso) è uno dei due difensori, insieme a Raoul Bellanova, ad aver fornito almeno cinque assist in ciascuna delle ultime due stagioni di Serie A.

Marko Arnautovic ha segnato per tre gare di fila in Serie A per la prima volta da settembre 2022 (sempre tre con il Bologna).

L’Udinese è la squadra contro cui Davide Frattesi ha segnato più gol in Serie A: cinque.

Oumar Solet ha realizzato il suo primo gol in Serie A, all’11ª presenza nella massima serie, il primo dal 30 settembre 2023 nella Bundesliga austriaca.

Federico Dimarco (10, quattro reti e sei assist) è il difensore che ha contribuito a più gol in questa Serie A; inoltre non ha mai servito più passaggi vincenti in una singola edizione del torneo (sei anche nel 2023/24).

Federico Dimarco ha fornito due assist in una partita di Serie A per la terza volta in carriera nel massimo campionato, e per la prima da novembre 2020 quando vestiva la maglia dell'Hellas Verona (vs il Benevento).

L’Inter è una delle due squadre che hanno segnato più gol nel corso del primo tempo in questa Serie A (31 come l’Atalanta).

L’Inter è la squadra che ha colpito più legni in questa Serie A: 18.

L’Udinese ha perso 55 gare contro l’Inter in Serie A (come contro la Roma), solo contro la Juventus i friulani hanno registrato più sconfitte nella massima serie (69).

Quella di oggi è la presenza numero 350 per Henrikh Mkhitaryan nei cinque maggiori campionati europei.

Contro l’Udinese, l’Inter ha schierato la propria formazione titolare con l’età media più alta in questo campionato (31 anni e 225 giorni).