Inter: con la Juventus scocca l'ora di Sanchez 

COPPA ITALIA

La splendida vittoria di 15 giorni fa in campionato è ancora ricordo vivo nelle menti di tutti i tifosi nerazzurri. Ora, con in palio una fetta di finale di Coppa Italia, Antonio Conte sogna di ripetersi. Compito non facile, viste le squalifiche di Lukaku e Hakimi, ma per il resto andrà in campo la miglior formazione possibile. Con la Juve toccherà a Sanchez non far rimpiangere il belga, mentre Darmian sostituirà il terzino marocchino. Brozovic manda Eriksen in panchina. Getty Images

Squalifiche (pesanti) a parte, Conte potrà schierare la miglior formazione possibile grazie anche al turnover parziale effettuato contro il Benevento. E' la grande occasione per Sanchez, dopo una settimana un po' complicata sotto i riflettori del calciomercato per il possibile scambio con Dzeko. Il cileno reclama maggiore spazio, ma deve dimostrare sul campo di meritarselo. L'occasione per provare a scalare le gerarchie di Conte è ghiotta. Contro i bianconeri torna il centrocampo titolare, con Brozovic a dirigere il traffico tra Barella e Vidal. Sugli esterni toccherà a Darmian e Young, con Perisic che slitta in panchina e potrebbe essere un'alternativa a gara in corso anche per l'attacco. In difesa confermati Handanovic, Skriniar e De Vrij, Kolarov è in vantaggio su Bastoni. Il discorso qualificazione non si chiude domani, ma un'altra vittoria regalerebbe stima e benzina per questa seconda parte di stagione.

LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro Martinez. All.: Conte