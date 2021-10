Inter, Sanchez polemico su Instagram

Più di tre gol a partita (22 in sette giornate), doppietta di Correa all’esordio in nerazzurro, Dzeko capocannoniere della Serie A e Lautaro solo un gradino sotto. L’attacco di Simone Inzaghi vola ma non tutti sono felici. Alexis Sanchez finora ha trovato pochissimo spazio e dopo essere rimasto in panchina per 90’ anche contro il Sassuolo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia con una Ferrari abbandonata e impolverata e ha scritto: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai".