Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: solo un'elongazione muscolare per Zielinski

Nulla di grave, dunque: Zielinski dovrebbe a questo punto saltare per precauzione la sola trasferta di Roma per tornare tra i convocati per l'impegno successivo. Il ciclo di partite che i nerazzurri hanno davanti impone per forza di cose cautela: dopo i giallorossi ci sono subito Young Boys in Champions e poi Juve in campionato, a seguire nel giro di una settimana Empoli e Venezia (c'è il turno infrasettimanale di Serie A) preludio alla sfida di coppa con l'Arsenal a San Siro e di quella con il Napoli in campionato. Il rientro di Barella, sicuramente importante, andrà tuttavia dosato, così come le altre ormai consuete rotazioni serviranno a dosare le energie in una zona nevralgica del campo. Ecco perché Zielinski non verrà rischiato: il polacco, fra l'altro, aveva già accusato un problema muscolare nel pre-campionato, limitandone per forza di cose l'utilizzo e ritardando di fatto il suo inserimento nell'orchestra nerazzurra. Nessuno, ad Appiano, intende correre inutili rischi.