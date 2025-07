Inter e Galatasaray ancora lontane per Calhanoglu, spuntano due squadre inglesi

Gli scricchiolii sono diventati una spaccatura e quella che sembrava essere una situazione in divenire nel giro di poche ore si è trasformata in una frattura. La voglia di Calhanoglu di tornare in Turchia, mai dichiarata ufficialmente ma nemmeno troppo nascosta, è deflagrata dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez post eliminazione dal Mondiale per Club: "Chi non vuole restare all'Inter se ne vada", rincarata dall'intervento di Marotta citando nome e cognome pur parlando di assenza di richieste di cessioni chiare e tonde. All'uscita del capitano nerazzurro ha risposto via social lo stesso Calhanoglu, dopo l'intervento della moglie, è una ricucitura dello strappo sembra ormai complicata.