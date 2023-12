Inter a quota sette rigori ma la proiezione non è da record

proiezione

Contro l'Udinese il settimo calcio di rigore in quindici partite: sui social le ironie degli avversari. Ma il record del Milan 2020/21 resta distante

L'Inter travolge l'Udinese 4-0 e torna in testa al campionato ma sui social i tifosi avversari si concentrano solo o quasi sul calcio di rigore che ha sbloccato il match: la trattenuta in area di Nehuen Perez su Lautaro Martinez (inizialmente non vista dall'arbitro Di Bello, poi richiamato al VAR) non ha convinto tutti, anche se il parere di Graziano Cesari in merito al contatto è netto. Quello segnato da Hakan Calhanoglu ieri è il settimo penalty assegnato ai nerazzurri nelle prime quindici partite di campionato, praticamente uno ogni due partite: sul web è già partito il tormentone della striscia "da record" dal dischetto della squadra di Simone Inzaghi anche se i numeri non raccontano proprio questa verità.

Tenendo questa media, infatti, l'Inter a fine campionato si vedrebbe assegnata quasi 18 rigori (il numero esatto è di 17,7) andandosi a posizionare seconda nella particolare classifica del maggior numero di rigori ottenuti in una stagione dalle squadre in Serie A. Diciotto come il Milan 1950-51 e la Lazio 2019-20 ma sempre meno dei 20 ottenuti dalla squadra rossonera nel 2020-21, che a oggi è ancora il record assoluto per il nostro campionato.

dite la vostra 10 dic 2023

LA CLASSIFICA ALL-TIME

1) Milan (2020-21) 20

2) Milan (1950-51) e Lazio (2019-20) 18

3) Genoa (2019-20) 16

4) Fiorentina (1949-50), Lecce (2019-20) e Milan (2002-03) 15

5) Milan (1949-50), Lazio (1995-96), Inter (1998-99), Piacenza (1998-99), Milan (1999-2000), Lazio (2016-17), Roma (2016-17), Juventus (2019-20), Roma (2019-20) e Sassuolo (2020-21) 14

LA CLASSIFICA STAGIONALE 2023-24

1) Inter 7

2) Napoli 6

3) Milan 4

4) Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Sassuolo, Udinese 3

Vedi anche inter Inter-Udinese, la moviola di Cesari: "Rigore su Lautaro solare"