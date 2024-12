Inter, rientro slittato per un guasto all'aereo prima del decollo: solo oggi in Italia

Più pressante, invece, la questione attacco. Problema evidente in Europa, meno in Italia ma solo per la diversa qualità delle avversarie incontrate. Anche col Leverkusen, così come con il Lipsia, l'Arsenal, e in parte con il City (lasciamo da parte la Stella Rossa, squadra che corrisponde come valore, a essere larghi di manica, a una medio-piccola della Serie A) l'Inter non ha avuto risposte dai suoi attaccanti. Se consideriamo anche le difficoltà avute con il certo non trascendentale Young Boys, togliendo i quattro gol rifilati ai serbi, i nerazzurri hanno messo a segno solo tre reti nelle altri cinque partite di Champions: nessuna a Manchester e Levekusen, una su rigore con Chalanoglu contro l'Arsenal, una su autogol col Lipsia e la terza con Thuram a Berna al 93esimo. Gli altri tre attaccanti nerazzurri schierabili in Europa - Lautaro, Taremi e Arnautovic - figurano tra i marcatori solo perché hanno partecipato al poker contro la Stella Rossa. Numeri oggettivamente negativi e che dovrebbero portare a delle riflessioni. Anche in chiave mercato.