Inter, rientri e tamponi: dita incrociate per il derby

DOPO LE NAZIONALI

Saranno giorni di attesa in casa Inter, dopo il ritorno dei calciatori dai ritiri delle rispettive nazionali. Il club nerazzurro sottoporrà al tampone tutti i rientranti, con la speranza che non emergano nuove positività dopo quelle di Bastoni, Nainggolan, Gagliardini, Radu, Young e Skriniar. I primi a presentarsi al test sono stati Brozovic e l'azzurrino Pinamonti, nel pomeriggio toccherà ad Hakimi, poi giovedì a tutti gli altri. Entro venerdì arriveranno gli esiti e, se non salteranno fuori nuovi casi, Conte potrà cominciare a ragionare sulla formazione in vista del derby.

Per il tecnico salentino la speranza è quella di recuperare anche Bastoni, che si sottoporrà al tampone giovedì e a cui, in base alla nuova normativa, basterà un risultato negativo per poter tornare a disposizione, almeno per la panchina, già contro il Milan. Il difensore è infatti risultato positivo il 7 ottobre ed essendo asintomatico può "liberarsi" con un tampone negativo e tornare all'attività il 16, proprio alla vigilia della stracittadina.