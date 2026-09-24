Zidane sorprende anche la Francia: Diouf subito titolare

Andy Diouf dell'Inter pronto all'esordio da titolare come terzino sinistro contro la Turchia: l'Equipe parla di mossa "a sospresa"

24 Set 2026 - 10:41
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Andy Diouf © italyphotopress

Andy Diouf © italyphotopress

L'interista Andy Diouf pronto alla prima maglia da titolare con la Francia nella sfida di Nations League contro la Turchia, nell'inedito ruolo di terzino sinistro. A rivelare la svolta tattica è stato il commissario tecnico Zinedine Zidane durante la conferenza stampa di presentazione della gara, decisione rilanciata dal quotidiano L'Équipe che definisce "coraggiosa" la mossa dell'allenatore transalpino insieme al ritorno di Kylian Mbappé sulla corsia mancina e all'impiego di Rayan Cherki come mezzala.

L'ex giocatore del Lens, che Chivu schiera ormai abitualmente come quinto di destra, si trova così di fronte all'ennesimo adattamento di una carriera finora interpretata da centrocampista. Una scelta difesa apertamente dallo stesso Zizou: "Se metto Warren Zaïre-Emery a centrocampo è perché voglio vederlo lì, proprio come Andy Diouf che gioca in una posizione diversa all'Inter ma che io voglio vedere terzino sinistro".

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