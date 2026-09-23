De Laurentiis: "Gli ultras hanno radici mafiose, avete visto cos'è successo all'Inter?"

Si è svolta oggi, presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli a Roma, la cerimonia di consegna del Premio Sportivo alla Carriera al presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis. Intervenuto poi in conferenza stampa, AdL ha trattato anche il tema riguardante gli ultras: "Perché sono contro? Il calcio deve essere passione, partecipazione, è altamente educativo per i bambini. Non puoi avere gli ultras che sono di radice mafiosa, ndranghetana e camorrista. Intanto che i questori, prefetti, i ministri dell’Interno non prenderanno in mano la situazione. Avete visto cosa è successo all’Inter un anno e mezzo fa? Avete visto tutti, no?