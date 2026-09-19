Inter, i compiti di Chivu nella sosta: pensare a non regalare gol e inserire i nuovi giocatori

Poi c'è un secondo cruccio che occuperà i pensieri dell'allenatore interista, e qui ci leghiamo ancora al mancato arrivo di Romero che ci trascina sul tema mercato. I nuovi giocatori non hanno dato un grande apporto ai risultati nerazzurri. Jones è stato decente quando è subentrato a partita in corso, meno brillante quando ha giocato titolare come è accaduto contro la Roma. Si lamenta molto con i compagni ma non ha ancora capito bene cosa deve fare in campo. Stones ha giocato una partita da titolare e si è fatto subito male, nel solco di una tradizione che lo accompagna da qualche anno. Spence è arrivato infortunato (e non è stato sottolineato al momento dell'acquisto), Stankovic è indietro nelle gerarchie mentali di Chivu nonostante un buon precampionato. Provedel aspetta con pazienza, ma è ovvio che adesso sarebbe pericoloso togliere Josep Martinez dalla porta, perché comporterebbe il rischio di togliergli fiducia e motivazione.