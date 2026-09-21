Inter, troppi gol subiti ma l'attacco è da scudetto: numeri, errori e le mosse di Chivu per la svolta

Mentalità a parte, visto che molti errori in difesa sono stati causati dai singoli, c'è qualche "scusante" per questa Inter, e va trovata nel mercato. Diouf ha fatto bene in propensione offensiva ma deve lavorare ancora molto in ripiegamento (e chissà che Zidane non dia una mano in tal senso...), Spence che sin qui non ha mai giocato potrà dare una grossa mano in tal senso. E poi c'è Stones che, infortunio a parte, deve abituarsi a un gioco diverso da quello del Manchester City, in cui poteva permettersi lavori non strettamente di marcatura. Infine restano da segnalare le incertezze di Josep Martinez, con Provedel in agguato, e Curtis Jones che deve ancora integrarsi nei meccanismi della squadra e della Serie A. Tutto materiale sul quale Chivu lavorerà da oggi in avanti.