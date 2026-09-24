Ronaldo fissa l'obiettivo: "Voglio i mille gol. Posso giocare anche tra 10 anni"

Nella nuova generazione lusitana figurano giocatori come Fabio Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves e Francisco Conceição. Ronaldo considera anche il rapporto con i giovani uno dei motivi per cui ha scelto di andare avanti. "La cosa più importante per me è essere in campo, segnare gol e aiutare la squadra a vincere", ha detto. E alla domanda su quanto ancora possa giocare, ha scherzato: "Anche quando sarò in pensione... tra dieci anni!". Poi ha aggiunto: "Sono felice di me stesso. Non importa se gioco domani o se riposo nella prossima partita. La cosa più importante è sentirmi bene".