Inter, reazione da big per rimettere pressione al Napoli: e ora c'è l'esame Juve

Insomma, i nerazzurri hanno fatto il loro dovere di campioni d'Italia, dando prova di carattere e voglia di primeggiare. L'approccio al match è stato perfetto, un assalto continuo alla porta di De Gea che si è tradotto in una rete sfiorata da Lautaro dopo 50 secondi, due legni colpiti, un eurogol mancato per pochissimo da Barella e infine nell'1-0 targato Pongracic, più che meritato al netto delle polemiche per il corner da cui è nato (che, naturalmente, non c'era). Il rigore dell'1-1 è stato di fatto un incidente di percorso, considerando che sono bastati 7 minuti di ripresa per rimettere a posto le cose. Il gol di Arnautovic, per altro, è arrivato proprio nel momento in cui si era innescato il dibattito sulle riserve a disposizione di Inzaghi e sul mercato. Un segno, se vogliamo. Nel finale è emersa un po' di stanchezza, ma i rischi corsi da Sommer sono stati zero e anzi in più di un'occasione a San Siro si è strozzato in gola l'urlo per il 3-1.