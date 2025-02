Inter-Fiorentina, la moviola: non c'era l'angolo dell'1-0, il mani di Darmian col VAR

Le polemiche arbitrali in un weekend già rovente si arricchiscono di nuovi episodi in Inter-Fiorentina: la rete dell'1-0 dei nerazzurri è arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo che non c'era, visto che il pallone recuperato da Bastoni (e poi respinto in corner dalla difesa viola) aveva superato interamente la linea di fondo come si vede dai replay. L'assistente non ha segnalato nulla all'arbitro La Penna che ha quindi fischiato l'angolo mentre il VAR da protocollo non è potuto intervenire perché la fuoriuscita o meno di un pallone da una linea (a meno che non sia quella di porta per un gol/no gol, ovviamente) non rientra nei suoi compiti e l'azione del gol è considerata nuova azione rispetto alla scivolata di Bastoni e, anche in questo caso, il VAR non può tornare indietro.