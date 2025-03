Inter: quando tornano gli infortunati? Ecco i tempi di recupero

Infortuni in serie per l'Inter sulla catena di sinistra, ultimo quello di Federico Dimarco, che sarà costretto a rimanere fuori tre settimane a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Ma quando lo stesso Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto torneranno a disposizione di Simone Inzaghi?



DIMARCO E DARMIAN

Dimarco e Darmian, quest'ultimo alle prese con una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra rimediata nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio, si rivedranno dopo la sosta e dunque per la sfida casalinga contro l'Udinese di fine mese. Salteranno quindi la doppia sfida negli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e le gare di campionato contro il Monza a San Siro e l'Atalanta a Bergamo.



CARLOS AUGUSTO

Il rientro di Carlos Augusto, che deve fare i conti con una contusione al polpaccio, potrebbe avvenire tra la gara casalinga di sabato contro il Monza e il ritorno di Champions a San Siro contro il Feyenoord di martedì 11 marzo.



ZALEWSKI

L'ex Roma, che ha saltato la gara di Coppa Italia contro la Lazio e la trasferta di Napoli per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra, verrà valutato tra qualche giorno, quando si saprà con maggior chiarezza se potrà rientrare nella gara del 16 marzo contro l'Atalanta a Bergamo.