Inter: emergenza a sinistra, Inzaghi pensa al 4-4-2. Risentimento ai flessori per Dimarco

Non è certo la gara adatta per gli esperimenti e dunque il tecnico nerazzurro sta valutando tutte le possibilità per far scendere in campo la squadra nel suo assetto migliore e che dia le maggiori garanzie: troppo importante tornare a casa con un risultato positivo per poi chiudere la pratica nel ritorno a San Siro. Ecco allora che Dumfries potrebbe essere spostato a sinistra e sulla corsia di destra far avanzare Pavard o schierare Frattesi. In mezzo Barella con Calhanoglu che a Napoli ha rimediato soltanto una botta e dunque sarà regolarmente in cabina di regia e Mkhitaryan. Se Inzaghi decidesse di optare per la difesa a quattro, ecco che Pavard andrebbe a fare il terzino destro - ruolo in cui ha giocato diverse stagioni - con Bastoni a sinistra e Bisseck-De Vrij centrali. Nel centrocampo a quattro Dumfries resterebbe a destra e a sinistra Mkhitaryan o Zielinski. In attacco nessun dubbio: Lautaro-Thuram.