Inter, pronto il rinnovo per Skriniar: in nerazzurro fino al 2026

MANOVRE NERAZZURRE

Marotta vuole blindare il pilastro difensivo: sul tavolo un ingaggio da 4,5 milioni più bonus a stagione

Dopo aver messo nero su bianco il rinnovo di Marcelo Brozovic, l'Inter è decisa a blindare un altro pilastro della sua rosa: Milan Skriniar. Lo slovacco è diventato ormai una pedina imprescindibile per Simone Inzaghi e la società ha intenzione di mettersi al tavolo entro fine stagione per cominciare a trattare il prolungamento del contratto in scadenza nel 2023. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per Skriniar è già pronta un'offerta da 4,5 milioni a stagione più bonus fino al 2026, con l'ingaggio base che potrebbe salire negli anni fino a superare i 5 milioni.

Il 27enne, cresciuto nello Zilina, è sbarcato in nerazzurro nel 2017 dopo un'ottima stagione alla Sampdoria, e da allora è diventato un perno della difesa, prima con Spalletti, poi con Conte e ora con Inzaghi. Nell'ultima stagione, in particolare, si è imposto grazie ad alcune performance di altissimo livello (vedi Liverpool e Juventus), ma soprattutto grazie a una continuità di rendimento straordinaria: già 38 partite disputate, 4 gol segnati tra Serie A e Champions League, solamente 4 match saltati per turnover e appena 4 cartellini gialli in totale.

Skriniar ha molti estimatori, specialmente in Premier League, ma si è sempre detto molto legato all'Inter e la strada per il rinnovo appare tutt'altro che in salita. Ci sono naturalmente da definire i dettagli economici, cosa non di poco conto, ma il suo futuro sembra destinato a essere ancora a lungo nerazzurro.

