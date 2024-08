Inter, prima lezione: il passato non conta, Inzaghi dovrà lavorare sulla testa

L'ANALISI

Errori individuali e una fase difensiva rivedibile hanno condizionato il pareggio col Genoa. Thuram esempio per altri leader fuori forma

L'Inter parte con un pari: 2-2 Genoa al 95'







































Vedi anche Serie A Serie A: Genoa-Inter 2-2, Messias riprende i nerazzurri al 95' La partita col Genoa ha messo in evidenza alcune lacune nella fase difensiva, che erano già emerse durante le amichevoli estive. Se si escludono gli errori individuali di Sommer sul primo gol e il fallo di mano costato il rigore nel recupero, è parsa comunque evidente una certa fatica nel difendere la porta. Lo scorso campionato, i nerazzurri avevano subito due reti solo alla sesta giornata, nella sconfitta interna col Sassuolo, arrivando complessivamente a quota tre gol incassati dopo 540 minuti. A scusante, c'è il fatto che tanti giocatori sono rientrati dalle vacanze solo da poco e anche così si spiega la scarsa vena dei vari Sommer, Mkhitaryan, Darmian e Lautaro, tra i peggiori in campo al "Ferraris". Vedi anche inter Inter, Inzaghi: "C'è delusione, se prendi due gol così è difficile vincere"

La buona notizia, però, è che Marcus Thuram è apparso già in forma smagliante e non solo per i due gol. Cosa che, tra l'altro, gli è valsa la prima doppietta personale un Serie A. Il francese è apparso concentrato, determinato e col piede caldo, tanto da aver sfiorato almeno altre tre reti. In poche parole, un leader. In attesa che Lautaro ingrani e Taremi inizi a conoscere il campionato italiano, è a lui che Inzaghi deve affidarsi per ribadire a tutti la superiorità dell'Inter.