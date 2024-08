Inter, Inzaghi: "C'è delusione, se prendi due gol così è difficile vincere"

QUI INTER

L'allenatore nerazzurro dopo il pari di Marassi: "Onore al Genoa che non ha mai mollato"

L'Inter parte con un pari: 2-2 Genoa al 95'







































Simone Inzaghi non nasconde il grande rammarico per il pareggio subito al 95' contro il Genoa. "C'è delusione. I ragazzi hanno fatto una partita seria e concentrata. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, prendendo un gol su un incidente poi siamo stati bravi a recuperare col gol del pareggio. Poi c'è stato il miracolo di Badelj su Dimarco - ha analizzato l'allenatore dell'Inter a fine gara -. Poi all'84' troviamo il gol del vantaggio ed è lì che non sono soddisfatto. Avevo messo Asllani per gestire meglio la palla, però prendendo due gol così è difficile vincere. Onore al Genoa che non ha mai mollato, i ragazzi hanno fatto una gara di cuore ma il pareggio non ci soddisfa. Una squadra come la nostra quando passa in vantaggio all'84' non deve prendere gol, specie in quel modo".

Alla domanda se siano episodi sfortunati una questione mentale. “Episodi. La squadra è stata concentrata e mi stava dando buonissime sensazioni su un campo difficile - ha spiegato Inzaghi a Dazn -. Poi è difficile trovare la vittoria prendendo due gol simili. Ci sarà da lavorare, siamo al 17 agosto, ma ai ragazzi non ho nulla da dire per l’impegno. Gol a parte non abbiamo concesso quasi nulla al Genoa”.

Se queste sono le premesse, quest'anno sarà davvero più complicato ripetersi. "Assolutamente sì. Vincere è difficile, rivincere di più. I ragazzi sono maturi e lo sanno, per questo sono dispiaciuto perché fare una partita così a Marassi dopo le difficoltà avute, con una squadra che ha lavorato insieme solo negli ultimi otto giorni… Nel momento migliore non dovevamo perdere quella palla dopo che è scaturito il rigore, il calcio non ti lascia nulla. Oggi dovevamo fare qualcosina in più”.

Sulla prestazione di Bisseck. "Ha fatto un’ottima gara, poi gli ultimi 20 minuti non era lucido e per questo lo stavo cambiando con Pavard. Poi raggiunto il vantaggio ho preferito tenerlo perché il Genoa stava mettendo dei saltatori e avrei perso qualche centimetro. Lui deve continuare a lavorare in questo modo, sul secondo gol ha commesso una disattenzione, ma il primo a saperlo è lui. Deve continuare a lavorare così perché è un ragazzo di assoluto valore".

