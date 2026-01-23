alle 20.45

Inter, è un weekend da sfruttare: battere il Pisa per tentare la fuga nella corsa scudetto (ringraziando il calendario)

Inter a caccia della mini-fuga scudetto: battere il Pisa per sfruttare Juve-Napoli e Roma-Milan

di Stefano Fiore
23 Gen 2026 - 09:33
videovideo

Un occhio alla propria prestazione e l'altro, inevitabilmente, al calendario. Per l'Inter l'anticipo di questa sera contro il Pisa (ecco perché si gioca di venerdì) non è solo una partita da vincere per dimenticare la notte amara di Champions contro l'Arsenal, ma rappresenta un'occasione d'oro per dare un ulteriore strappo in vetta alla classifica. Mentre i nerazzurri affrontano un classico testa-coda casalingo, le dirette concorrenti (magari non tutte) in un modo o nell'altro si toglieranno punti a vicenda: il programma del weekend prevede infatti Juventus-Napoli e Roma-Milan. Per questo motivo, i tre punti contro i toscani valgono doppio: vincere significherebbe mettere pressione a tutte le inseguitrici e, lunedì mattina, svegliarsi con una classifica diversa alle spalle.

Inutile pensare agli altri se prima non si fa il proprio dovere, quindi l'Inter deve archiviare presto l'amarezza della sconfitta europea e magari aggrapparsi alle certezze difensive che, almeno in campionato, fanno dimenticare le critiche a Sommer: dopo aver chiuso la saracinesca contro Lecce e Udinese, i nerazzurri cercano il terzo clean sheet consecutivo. Una solidità che non si vedeva, con questa continuità, dal periodo a cavallo tra il 2024 e l'inizio del 2025.

Per scardinare la difesa del Pisa e blindare la fuga, Chivu sembra intenzionato a puntare su un mix di esperienza e freschezza. Accanto all'intoccabile Lautaro Martinez, salgono vertiginosamente le quotazioni di Francesco Pio Esposito. Il feeling tra i due è numeri alla mano: il classe 2005 ha già fornito quattro assist al "Toro" in questa stagione. Lautaro, dal canto suo, vede un record storico: con 126 gol in Serie A, una doppietta gli permetterebbe di agganciare una leggenda come Spillo Altobelli al quarto posto dei marcatori all-time del club. Il capitano è una sentenza contro le neopromosse (16 gol nelle ultime 20 sfide) e vuole migliorare il bottino di 11 reti attuali. Esposito, invece, cerca la consacrazione definitiva: è il più giovane italiano nei top 5 campionati europei ad aver partecipato attivamente ad almeno 5 gol (2 reti e 3 assist).

Inter-Pisa, probabili formazioni

 Visto il calendario fitto, ci sarà spazio per qualche rotazione. A centrocampo Mkhitaryan scalpita per dare un turno di riposo a uno tra Barella e Zielinski, con Sucic che va verso la conferma. Attenzione alla possibilità di vedere Carlos Augusto braccetto con Bisseck che torna dall'altro lato. Ballottaggio tra Akanji e de Vrij.

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessua italiana nella top ten

1 di 13
© IPA | 16. Juventus: 402 milioni di euro 
© IPA | 16. Juventus: 402 milioni di euro 
© IPA | 16. Juventus: 402 milioni di euro 

© IPA | 16. Juventus: 402 milioni di euro 

© IPA | 16. Juventus: 402 milioni di euro 

inter
pisa
scudetto
calendario

Ultimi video

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

01:07
DICH ITALIANO POST CELTIC 22/1 DICH

Bologna, Italiano: "È un periodo così, ma abbiamo avuto una grande reazione"

01:14
DICH GILARDINO PRE INTER DICH

Gilardino: "L'Inter è la prima della classe, dovremo fare una partita di personalità e coraggio"

02:17
D'Alessandro: "Atalanta: Palladino dietro la lavagna!"

D'Alessandro: "Atalanta: Palladino dietro la lavagna!"

01:54
Balzarini: "Juve: Locatelli prestazione sontuosa"

Balzarini: "Juve: Locatelli prestazione sontuosa"

01:47
Callegari: "Spalletti ha sbagliato con il tifoso, perché…"

Callegari: "Spalletti ha sbagliato con il tifoso, perché…"

01:40
Callegari: "Champions, ecco la situazione delle italiane"

Callegari: "Champions, ecco la situazione delle italiane"

01:43
Cardinale visita il Milan

Cardinale visita il Milan

01:29
Bentornato Edoardo

Bentornato Edoardo

01:32
Napoli settimana verità

Napoli settimana verità

01:52
Sucic, qualità da senior

Sucic, qualità da senior

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

I più visti di Inter

DICH DA CONF CHIVU POST INTER-ARSENAL 20/1 DICH

Chivu: "L'Arsenal ha meritato di vincere, ma abbiamo giocato bene"

Pio Esposito incanta contro l'Arsenal, i tifosi inglesi sui social: "È in vendita?"

Chivu-Conte, amici mai: niente saluto e gelo in tv. Cos'è successo

Inter e Napoli, vincere l'ultima può non bastare: le combinazioni Champions

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Inter promossi e bocciati: Con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Inter promossi e bocciati: con un Pio così l'Inter può sognare, ora Sommer preoccupa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:25
Roma: contusione al flessore per Mancini, da valutare per il Milan
23:07
Como prepara sfida col Torino a caccia di conferme europee
22:48
Torino in emergenza, anche Simeone è a rischio per Como
21:45
Parma, le ultime dall'infermeria: si avvicina il rientro di Suzuki
21:14
Curva Nord chiede Lazio-Genoa senza tifosi, furia del club: "Inaccettabile"