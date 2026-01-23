Inter, è un weekend da sfruttare: battere il Pisa per tentare la fuga nella corsa scudetto (ringraziando il calendario)

Per scardinare la difesa del Pisa e blindare la fuga, Chivu sembra intenzionato a puntare su un mix di esperienza e freschezza. Accanto all'intoccabile Lautaro Martinez, salgono vertiginosamente le quotazioni di Francesco Pio Esposito. Il feeling tra i due è numeri alla mano: il classe 2005 ha già fornito quattro assist al "Toro" in questa stagione. Lautaro, dal canto suo, vede un record storico: con 126 gol in Serie A, una doppietta gli permetterebbe di agganciare una leggenda come Spillo Altobelli al quarto posto dei marcatori all-time del club. Il capitano è una sentenza contro le neopromosse (16 gol nelle ultime 20 sfide) e vuole migliorare il bottino di 11 reti attuali. Esposito, invece, cerca la consacrazione definitiva: è il più giovane italiano nei top 5 campionati europei ad aver partecipato attivamente ad almeno 5 gol (2 reti e 3 assist).