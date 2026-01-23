Inter, è un weekend da sfruttare: battere il Pisa per tentare la fuga nella corsa scudetto (ringraziando il calendario)

Ricavi 24/25, Real Madrid davanti a tutti. Nessua italiana nella top ten
Un occhio alla propria prestazione e l'altro, inevitabilmente, al calendario. Per l'Inter l'anticipo di questa sera contro il Pisa (ecco perché si gioca di venerdì) non è solo una partita da vincere per dimenticare la notte amara di Champions contro l'Arsenal, ma rappresenta un'occasione d'oro per dare un ulteriore strappo in vetta alla classifica. Mentre i nerazzurri affrontano un classico testa-coda casalingo, le dirette concorrenti (magari non tutte) in un modo o nell'altro si toglieranno punti a vicenda: il programma del weekend prevede infatti Juventus-Napoli e Roma-Milan. Per questo motivo, i tre punti contro i toscani valgono doppio: vincere significherebbe mettere pressione a tutte le inseguitrici e, lunedì mattina, svegliarsi con una classifica diversa alle spalle.
Inutile pensare agli altri se prima non si fa il proprio dovere, quindi l'Inter deve archiviare presto l'amarezza della sconfitta europea e magari aggrapparsi alle certezze difensive che, almeno in campionato, fanno dimenticare le critiche a Sommer: dopo aver chiuso la saracinesca contro Lecce e Udinese, i nerazzurri cercano il terzo clean sheet consecutivo. Una solidità che non si vedeva, con questa continuità, dal periodo a cavallo tra il 2024 e l'inizio del 2025.
Per scardinare la difesa del Pisa e blindare la fuga, Chivu sembra intenzionato a puntare su un mix di esperienza e freschezza. Accanto all'intoccabile Lautaro Martinez, salgono vertiginosamente le quotazioni di Francesco Pio Esposito. Il feeling tra i due è numeri alla mano: il classe 2005 ha già fornito quattro assist al "Toro" in questa stagione. Lautaro, dal canto suo, vede un record storico: con 126 gol in Serie A, una doppietta gli permetterebbe di agganciare una leggenda come Spillo Altobelli al quarto posto dei marcatori all-time del club. Il capitano è una sentenza contro le neopromosse (16 gol nelle ultime 20 sfide) e vuole migliorare il bottino di 11 reti attuali. Esposito, invece, cerca la consacrazione definitiva: è il più giovane italiano nei top 5 campionati europei ad aver partecipato attivamente ad almeno 5 gol (2 reti e 3 assist).
Visto il calendario fitto, ci sarà spazio per qualche rotazione. A centrocampo Mkhitaryan scalpita per dare un turno di riposo a uno tra Barella e Zielinski, con Sucic che va verso la conferma. Attenzione alla possibilità di vedere Carlos Augusto braccetto con Bisseck che torna dall'altro lato. Ballottaggio tra Akanji e de Vrij.
