Esposito fa gola alle top europee: scouting di Premier a Bursa per visionarlo

Pio è l'ancora su cui si può appoggiare un'intera squadra. Quando gioca, sia l'Inter sia l'Italia modellano il loro gioco, specialmente se sottoposti a pressione alta dell'avversario, in funzione del loro gigante. Perché sanno di poter contare su di lui, spalle alla porta. Ci sono margini di miglioramento dal punto di vista della finalizzazione, ma Esposito è un fattore con qualunque formazione giochi. E a 21 anni, con un'intera carriera di fronte e già un anno di esperienza in un top club, è normale essere anche oggetto del desiderio di società di altissimo livello.