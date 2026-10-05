MERCATO

Esposito fa gola alle top europee: scouting di Premier a Bursa per visionarlo

Le prove condite con gol e altruismo tra Inter e Italia espongono inevitabilmente Esposito in vetrina. Osservatori di Premier a Bursa per vedere il gigante di Castellammare di Stabia

05 Ott 2026 - 17:45
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Tre indizi fanno una prova. Il quarto, forse, non arriverà. Ma i gettoni da titolare di Pio Esposito tra Belgio, Turchia e Francia sottolineano un trend: il ragazzo del quartiere Cicerone di Castellammare di Stabia è il presente e il futuro della Nazionale italiana. Le anticipazioni vedono la punta dell'Inter in svantaggio su Scamacca nel ballottaggio per questa sera. Ma le doti tecniche e fisiche del fratello minore di Seba non possono lasciare indifferenti.

Pio è l'ancora su cui si può appoggiare un'intera squadra. Quando gioca, sia l'Inter sia l'Italia modellano il loro gioco, specialmente se sottoposti a pressione alta dell'avversario, in funzione del loro gigante. Perché sanno di poter contare su di lui, spalle alla porta. Ci sono margini di miglioramento dal punto di vista della finalizzazione, ma Esposito è un fattore con qualunque formazione giochi. E a 21 anni, con un'intera carriera di fronte e già un anno di esperienza in un top club, è normale essere anche oggetto del desiderio di società di altissimo livello.

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Qualcosa si è già mosso, secondo "TeamTalk". Sotto la pioggia battente che ha bagnato Bursa lunedì scorso, sulle tribune dello stadio-coccodrillo, sedevano osservatori dell'Arsenal per seguire da vicino Esposito, autore del tuffo di testa che ha sigillato il punteggio sul 4-1. Se lo ricordano bene Pio, i Gunners. Nel gennaio scorso, l'ingresso nella seconda frazione dell'attaccante nell'incrocio alla settimana giornata di Champions creò scompiglio nella difesa londinese.

Tanto da suscitare le reazioni estasiate dei tifosi dell'Arsenal sui social: "Ma da dove viene questo Esposito?", "Quanto è forte questo ragazzo?" Pulci nell'orecchio del club campione d'Inghilterra in carica.

Pio, da parte sua, ha da poco rinnovato con i nerazzurri fino al 2032. Una firma che mette un sigillo sulla fedeltà al progetto e non desta preoccupazioni in viale della Liberazione. Ma chissà che i biancorossi di Londra non possano muovere altri passi. Senza dimenticare, continua "TeamTalk", l'interesse di Manchester United e Barcellona. 

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Voci che non toccano più di tanto il diretto interessato, che rimane tranquillo e felice all'Inter. Da verificare se nelle prossime finestre di mercato la semplice visita di qualche scouting non posso tradursi in un'offerta pecuniaria recapitata nella sede di Porta Nuova. Dove, va detto, Esposito è considerato un punto fermo, anche in prospettiva. Le cifre raggiunte nelle recenti campagne acquisti della Premier non vanno tuttavia sottovalutate. Di fronte ad assegni da capogiro, difficile rimanere indifferenti. 

francesco pio esposito
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