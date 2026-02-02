INTER

Petardo Audero, il responsabile è dell'Inter Club San Marino. "Ci dissociamo, è già stato espulso"

Il tifoso nerazzurro è in ospedale: ha lesioni serie alle falangi di due dita

02 Feb 2026 - 12:03
È un membro dell'Inter Club San Marino il tifoso che a Cremona ha tirato un petardo in campo e colpito a una gamba il portiere della Cremonese Emil Audero. "Come Inter Club San Marino ci assumiamo la responsabilità che un nostro socio fosse presente a Cremona. Ci dissociamo totalmente dal suo gesto - si legge nel comunicato dell'Inter Club nerazzurro in questione apparso sui social - Durante la trasferta era autonomo, senza che potessimo conoscere le sue intenzioni. Abbiamo già chiesto l'espulsione del club e collaborato con la Digos per identificare ogni responsabilità".

Il tifoso responsabile del gesto increscioso è intanto piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona e si sarebbe ferito alla mano non durante il lancio del petardo caduto vicino all'estremo difensore, ma nel tentativo di buttare in campo un secondo ordigno, che gli sarebbe esploso in mano. Ha lesioni serie alle falangi di due dita e non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita da Daspo.

