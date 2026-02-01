Bufera senza fine a Marsiglia: rissa Kondogbia-Vermeeren, De Zerbi accusa Murillo e lo ‘vende’
Sono giornate di grande tensione in casa Marsiglia. Prima la clamorosa eliminazione dalla Champions, con le successive voci su una possibile separazione con De Zerbi, poi il pareggio in campionato che ha allontanato l'OM dalla vetta e ora la bufera scatenata dalla presunta rissa scoppiata in allenamento tra Kondogbia e Vermeeren e dagli atteggiamenti del tecnico italiano, che avrebbe affrontato duramente Amir Murillo, ritenuto responsabile di diversi errori che hanno portato ad alcuni gol subiti nelle ultime settimane.
Stando a quanto riportano i media francesi, De Zerbi avrebbe retrocesso il difensore panamense nella squadra riserve e lo avrebbe invitato a lasciare il club entro lunedì sera. Invito esteso poi dal tecnico anche ai "più insoddisfatti", invitati a rivolgersi ai propri agenti per cercare una nuova sistemazione.
A una settimana da le Classique con il Psg, il clima in casa Marsiglia è dunque tesissimo e per questo lunedì sarebbe in programma una riunione tra i gruppi di tifosi, la dirigenza, i giocatori e lo stesso De Zerbi per un momento di confronto necessario a chiarire le recenti tensioni e provare a ripartire.