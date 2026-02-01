Bufera senza fine a Marsiglia: rissa Kondogbia-Vermeeren, De Zerbi accusa Murillo e lo ‘vende’

Sono giornate di grande tensione in casa Marsiglia. Prima la clamorosa eliminazione dalla Champions, con le successive voci su una possibile separazione con De Zerbi, poi il pareggio in campionato che ha allontanato l'OM dalla vetta e ora la bufera scatenata dalla presunta rissa scoppiata in allenamento tra Kondogbia e Vermeeren e dagli atteggiamenti del tecnico italiano, che avrebbe affrontato duramente Amir Murillo, ritenuto responsabile di diversi errori che hanno portato ad alcuni gol subiti nelle ultime settimane.