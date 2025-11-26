Tanti dubbi, ma tocco "in dinamica": ecco perché il gol di Alvarez è stato convalidato

Tanti dubbi e poche certezze sul gol di Julian Alvarez, che ha sbloccato la sfida con l'Inter. Su un traversone dalla destra, il pallone, deviato da Carlos Augusto, carambola su Baena prime di finire sui piedi dell'argentino, che buca Sommer. Inizialmente l'arbitro Letexier annulla per fallo di mano del "colchonero", ma poi viene richiamato dal Var. Le immagini non sono chiare, nel senso che non si capisce se il pallone dopo il fianco tocchi anche il braccio del giocatore dell'Atletico o meno. E alla fine, senza la certezza di un fallo volontario, ma solo di un eventuale tocco "in dinamica", il direttore di gara torna sui suoi passi e convalida la rete dei padroni di casa.