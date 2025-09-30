Le pagelle di Inter-Slavia Praga: Thuram è arrembante, Calhanoglu e Acerbi impeccabili

INTER (3-5-2)

Sommer 6 - Mai seriamente impegnato dallo Slavia, si limita alla ordinaria amministrazione

Bisseck 6 - Partita ordinaria, senza spunti particolarmente interessanti. Sta abbastanza sulle sue senza appoggiare l'azione offensiva. Prende un giallo molto evitabile per un fallo a centrocampo

22' st Akanji 6 - Pochi minuti a risultato acquisito

Acerbi 7 - Preciso sull'uomo, accompagna spesso l'azione offensiva alla ricerca della superiorità numerica. Avvia, con un anticipo perfetto su Kusej e con una bella apertura su Thuram l'azione del 2-0 che nei fatti chiude la partita

Bastoni 6,5 - Spinge meno del solito, ma è decisivo con l'assist per il 3-0 di Lautaro. In fase difensiva non sbaglia praticamente nulla, anche se il suo avversario, Provod, non è esattamente il peggiore dei clienti

Dumfries 6,5 - L'Inter gioca poco dalla sua parte e lui sembra più timido del solito e un po' fuori partita. Ci entra però nel migliore dei modi, con il tocco ravvicinato su assist di Thuram che vale il 2-0

30' st Darmian 6 - Un quarto d'ora per far rifiatare Dumfries. Mette la sua esperienza al servizio della squadra e nulla più

Sucic 6 - Calhanoglu calamita ogni pallone in mezzo al campo e lui finisce per rimanere un po' fuori dal gioco. Cresce nella ripresa e solo un intervento sulla riga di Chaloupek gli nega la gioia della rete

Calhanoglu 7 - Gioca un'infinità di palloni come ai bei tempi e fa tutto: difende, imposta, prova a mandare in porta ai compagni, arriva alla conclusione. La sua crescita è la crescita di tutta la squadra. Cala un po' nella ripresa quando capisce che non è più necessario spingere sull'acceleratore

Zielinski 5 - Sbaglia parecchio e non è mai davvero in partita. Si limita a qualche appoggio semplice, troppo poco. Fa spazio a Barella a metà ripresa

22' st Barella 6 - Qualche minuto giusto per dare ordine alla manovra.

Dimarco 6 - Non è ancora nella forma migliore e si vede. Qualche cross, spesso fuori misura, e un po' meno lavoro del solito sulla sinistra

Lautaro 7 - Stappa la partita approfittando del clamoroso errore di Stanek che gli consegna il pallone a porta vuota e firma il 3-0 con un tocco da due passi su servizio di Bastoni. Ha almeno due altre ottime occasioni che non riesce a sfruttare, ma dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso. Al solito molto generoso, aiuta lo sviluppo della manovra dando sempre l'appoggio ai centrocampisti e si dà da fare in fase difensiva.

22' st Pio Esposito 6,5 - Entra e per poco non segna al primo pallone toccato. L'assist di Sucic è ottimo, l'anticipo sull'avversario anche, la conclusione, però, è leggermente larga. Sempre ottimo nel legare il gioco favorendo l'inserimento dei compagni. Anche un bel colpo di testa nel finale largo non di molto

Thuram 7 - Arrembante anche se un po' impreciso sotto porta. Avrebbe una buona occasione di sinistro ma calcia a lato. Passano una manciata di minuti e si rifà con il cioccolatino per Dumfries che vale il 2-0

22' st Bonny 6 - Rischia di farsi male su un'uscita maldestra di Stanek. Per il resto un paio di affondi e un po' di lavoro sporco per dare una mano ai compagni

All. Chivu 6 - Vive una notte di tutta serenità e riesce anche a far rifiatare qualche titolare. Meglio di così non poteva andare



SLAVIA PRAGA (4-5-1): Stanek 3; Vlcek 5,5, Chaloupek 6,5, Zima 5, Hashioka 6 (38' st Chytil sv); Doudera 5,5 (4' st Mbodji 5,5), Oscar 5,5, Zafeiris 6, Sadilek 5,5 (1' st Schranz 6), Provod 5,5 (26' st Cham 5,5); Kusej 5 (1' st Chory 5). All.: Trpisovsky 5