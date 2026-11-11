Inter, per Thuram arrivano conferme: affaticamento muscolare, può farcela per l'Atalanta. Lautaro verso il rientro ma...

In assenza di capitan Lautaro, Thuram si è preso la squadra sulle spalle - ha giocato titolare tutte le nove partite tra le due soste - e contro il Como è stato determinante. Chivu non vuole perderlo proprio adesso. Più grave la situazione di Bonny, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, che lo terrà fuori per un mese: salterà Atalanta, Stoccarda, Genoa (campionato) e ancora Genoa (Coppa Italia), e presumibilmente il Frosinone e la trasferta di Champions a Dortmund contro il Borussia del 9 dicembre.