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Inter, per Thuram arrivano conferme: affaticamento muscolare, può farcela per l'Atalanta. Lautaro verso il rientro ma...

Il capitano tornerà ad allenarsi in gruppo da lunedì, il francese si allenerà a parte

11 Nov 2026 - 17:22
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In casa Inter è emergenza attacco dopo il doppio infortunio di Marcus Thuram e Bonny. Per Thuram, già rientrato dal ritiro della Nazionale francese, gli accertamenti svolti nella giornata di mercoledì hanno confermato l'affaticamento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Una notizia per certi versi positiva, con il nome nove nerazzurro che lavorerà a parte fino a nuovo ordine. Se tutto proseguirà senza colpi di scena, Chivu conta di averlo a disposizione per la gara di Bergamo contro l'Atalanta di domenica 22 alla ripresa del campionato dopo la sosta.

In assenza di capitan Lautaro, Thuram si è preso la squadra sulle spalle - ha giocato titolare tutte le nove partite tra le due soste - e contro il Como è stato determinante. Chivu non vuole perderlo proprio adesso. Più grave la situazione di Bonny, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, che lo terrà fuori per un mese: salterà Atalanta, Stoccarda, Genoa (campionato) e ancora Genoa (Coppa Italia), e presumibilmente il Frosinone e la trasferta di Champions a Dortmund contro il Borussia del 9 dicembre. 

Le buone notizie arrivano da Lautaro Martinez, che ha saltato cinque gare di campionato e due di Champions League per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, accusato dopo il match perso contro il Bruges del 13 ottobre. Ultima settimana di lavoro differenziato per il Toro e da lunedì è in programma il ritorno al lavoro con il resto della squadra. Il capitano nerazzurro punta alla gara contro l'Atalanta ma difficile possa essere schierato subito dall'inizio. L'unica certezza al momento è Pio Esposito. Chi al suo fianco, al momento è un grosso punto interrogativo.

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