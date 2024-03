Inter, Pavard: "Mi vedo qui per tanti anni. Scudetto? Sì!"

LE PAROLE

Il difensore dal ritiro della nazionale francese: "Ho scoperto un paese favoloso dove i tifosi sono incredibili"

© Getty Images "Mi immagino a Milano per tanti anni. Sono molto felice, ho scoperto un paese favoloso dove i tifosi sono incredibili. Il calore del tifo in Italia è incredibile, è bellissimo giocare qui. All'Inter sono migliorato come giocatore. Scudetto? Sì!". Dal ritiro con la Nazionale francese Benjamin Pavard ha tracciato un bilancio sui suoi primi mesi in nerazzurro, guardando dritto all'obiettivo.

Vedi anche inter L'Inter pensa a rinforzare la difesa: nel mirino Kim, Smalling e Mavropanos

"Il momento migliore della mia vita? Non necessariamente, ma è un momento che apprezzo molto - ha aggiunto Pavard, Intervenuto ai microfoni di Telefoot - Ho lasciato il Bayern per giocare difensore centrale, lo faccio all'Inter e ho la chance di essere convocato per la Francia in quel ruolo".