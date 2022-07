Inter: oggi Inzaghi e Marotta presentano la nuova stagione

OGGI ALLE 17

Alle 17 conferenza stampa di allenatore e amministratore delegato, preludio al ritiro che inizia mercoledì

La stagione 2022-23 dell'Inter inizierà ufficialmente domani con il raduno previsto ad Appiano Gentile ma Simone Inzaghi e Giuseppe Marotta giocano... d'anticipo. Oggi alle 17 allenatore e amministratore delegato per l'area sportiva parleranno in conferenza stampa dalla sede nerazzurra, toccando tutti i temi della nuova stagione: tra chi è già arrivato (Lukaku, Mkhitaryan, Onana, Asllani e Bellanova), chi può arrivare o partire come Dybala e Skriniar e ovviamente le ambizioni di una annata che vedrà l'Inter - come il Milan - all'inseguimento della seconda stella, cercando di togliere lo scettro dello scudetto proprio ai cugini senza sottovalutare le ambizioni della Juventus. © inter.it

Inzaghi, fresco del rinnovo fino al 2024, tenterà di vincere il suo primo campionato da allenatore in Serie A grazie anche a un rinforzo che aveva tanto atteso, quel Lukaku che aveva appena conosciuto la stagione scorsa e che tanto ha richiesto come terminale offensivo della squadra. La forza della coppia LuLa non è in discussione ma sarà interessante l'adattamento a un sistema di gioco diverso da quello che praticava Conte, questo uno degli spunti tattici della nuova stagione interista. E poi la questione di un possibile dualismo tra Onana e Handanovic, che andrà gestito sin da subito con chiarezza.

Marotta prevedibilmente si concentrerà sugli argomenti di mercato, a partire dalla situazione Dybala. L'Inter non molla la Joya ma ha bisogno di qualche cessione prima di affondare il colpo: sembra fatta per Vidal al Flamengo (che chiede pure Sanchez) ma ovviamente attenzione pure alle tempistiche dell'addio di Skriniar, sul quale l'ad - sempre molto schietto - potrebbe dare ulteriori novità.