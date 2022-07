Inter, il punto sul raduno: giocatori presenti, programma e amichevoli

La ripresa dopo una stagione agrodolce si snoderà in maniera graduale: tuttavia, le sensazioni positive non mancano. L'Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare al lavoro. La nuova stagione nerazzurra verrà inaugurata dalla conferenza stampa in programma il 5 luglio alle 17, alla quale presenzieranno Marotta e Inzaghi. Il giorno successivo e' in programma il raduno della squadra al Suning Training Centre di Appiano Gentile, per il via alla preparazione estiva. Da lì, i nerazzurri affronteranno cinque amichevoli prima di esordire in campionato contro il Lecce il 13 agosto. Inzaghi avrà a disposizione sin da subito solo 10 giocatori della prima squadra. Alcuni nazionali come Lukaku e Lautaro Martinez sono attesi una settimana dopo, tra il 10 e il 13 luglio.