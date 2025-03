Inter, oggi gli esami per Lautaro e Dumfries: ecco quando Inzaghi li riavrà in campo

Moderata e fiduciosa attesa: moderata perché non l'Inter non si attende sorprese, fiduciosa perché le indicazioni arrivate negli ultimi giorni portano in quella direzione. Oggi Lautaro svolgerà gli accertamenti medici per valutare strumentalmente la situazione del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a saltare la convocazione con l'Argentina e fare rientro anzitempo ad Appiano. Alla Pinetina da sabato, il capitano nerazzurro ha svolto megli ultimi giorni terapie e lavoro in palestra, sorridendo accanto al compagno d'attacco Thuram (quest'ultimo ugualmente esonerato dagli impegni con la Nazionale francese e sulla via della piena risoluzione del fastidio alla caviglia che lo ha un poco limitato nell'ultimo mese). Per Lautaro vale il principio della massima prudenza: al netto del responso degli esami, il recupero sarà all'insegna della cautela, niente rischi visto l'intenso mese di aprile che attende l'Inter. Quindi niente Udinese, se proprio tutto andrà per il meglio obiettivo derby di Coppa Italia del 2 aprile. Tutt'al più appuntamento alla successiva contro il Parma: la data cerchiata in rosso è quella dell'8 aprile, andata dei quarti di Champions con il Bayern. Stessa identica situazione per Dumfries che verrà visitato oggi assieme all'argentino: per l'olandese i tempi di recupero sono simili, quella del match coi bavaresi è la data più o meno prevista per rivederlo in campo. Intanto però Simone Inzaghi ritrova Dimarco, Zalewski e Darmian. Domani poi riavrà con sè una prima nutrita pattuglia di nazionali, gli ultimi a riaggregarsi al gruppo saranno Taremi e e Asllani attesi per giovedì.