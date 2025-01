Inter, nessuna lesione per Calhanoglu ma salta il Venezia, elongazione al soleo della gamba sinistra per Correa

Nessuna lesione muscolare per Hakan Calhanoglu, che nel pomeriggio si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Il centrocampista turco dell'Inter, costretto ad abbandonare la finale di Supercoppa dopo la mezz'ora, è alle prese con una "lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione - si legge nel comunicato del club nerazzurro - sarà valutata giorno dopo giorno". Calhanoglu salterà la trasferta di domenica pomeriggio a Venezia e cercherà di recuperare per la gara contro il Bologna a San Siro di mercoledì 15.



Giornata di esami anche per Joaquin Correa presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante c'è un'elongazione al soleo della gamba sinistra. Anche le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. L'argentino si è seduto in panchina nella finale di Supercoppa contro il Milan ma non era al meglio dopo un problema al polpaccio sinistro accusato alla vigilia del derby di Riad. Salterà come Calhanoglu l'impegno con il Venezia.