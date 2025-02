Inter, Thuram recuperato: pronto per il Napoli con un nuovo look

Marcus Thuram è pronto a riprendersi il suo posto da titolare nell'Inter al fianco di Lautaro Martinez nella sfida scudetto contro il Napoli di sabato sera. Il francese è tornato ad allenarsi a pieno regime col resto del gruppo ed è pertanto pienamente disponibile per il big match del "Maradona". In altre circostanze Inzaghi avrebbe forse optato per la prudenza, dopo il problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare le sfide contro Genoa e Lazio, ma l'occasione è troppo importante per rinunciare alla ThuLa dal 1'. Thuram punta per altro a interrompere un digiuno di gol che dura dal 19 gennaio, quando andò a segno nel 3-1 casalingo contro l'Empoli. Per la serata l'attaccante sfoggerà un look tutto nuovo, con delle trecce alla Lewis Hamilton, già mostrato ai suoi follower su Instagram qualche giorno fa.