L'Inter Campus di Moratti si separa dall'Inter: "Ci dispiace non poter più giocar nel nome del club nerazzurro"

A chiarire nel dettaglio i contorni organizzativi della separazione è stata Carlotta Moratti, sottolineando come l'essenza dell'iniziativa non subirà alterazioni. "Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vive parallelo all’Inter", ha spiegato, precisando che la scelta di interrompere la gestione diretta è arrivata dal club. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà formato dai rappresentanti della famiglia Moratti insieme a Marco Tronchetti Provera e al figlio Giovanni. "L’importante è mantenere la meraviglia che sta funzionando da così tanto tempo e in così tanti Paesi, puntando a crescere ancora" ha concluso Carlotta Moratti delineando gli obiettivi futuri della fondazione.