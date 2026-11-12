L'Inter Campus di Moratti si separa dall'Inter: "Ci dispiace non poter più giocar nel nome del club nerazzurro"
Dopo trent'anni Inter Campus si separa dalla gestione diretta dell'Inter e diventa la Fondazione "We Are The Campus" guidata dalla famiglia Moratti
Massimo Moratti e il logo di Inter Campus © italyphotopress e facebook
Dopo 30 anni di attività, Inter Campus si separa formalmente dalla gestione diretta dell'Inter per proseguire il proprio cammino attraverso una fondazione indipendente. Il progetto benefico nato da un'idea dell'ex presidente Massimo Moratti, capace di coinvolgere circa diecimila bambini in 31 Paesi del mondo, non sarà più interno alla società nerazzurra ma continuerà a operare grazie al sostegno diretto della famiglia Moratti.
A ufficializzare il passaggio di consegne è stata una lettera firmata da Massimo e Carlotta Moratti in cui viene annunciata la nascita della nuova Fondazione “We Are The Campus”. Parallelamente, il club nerazzurro ha deciso di avviare una propria iniziativa sociale autonoma, pur precisando che "la collaborazione prosegue" e che il nome Inter resterà comunque presente nelle attività del progetto.
"Diecimila bambini di 31 Paesi in tutto il mondo ringraziano l’Inter che li ha accompagnati nella magnifica avventura di Inter Campus per 30 anni", si legge nel testo della comunicazione diffusa dalla famiglia. I Moratti spiegano che i piccoli atleti "continueranno a esprimere la loro felicità con la nuova Fondazione 'We Are The Campus' che si avvarrà, oltre che del nostro sostegno, della generosità e della partecipazione di chi vorrà condividere i loro momenti di gioia". Nella lettera non manca una nota di rammarico per la fine del legame gestionale diretto con il club milanese: "Ci dispiace non poter più giocare in nome dell’Inter, che rimarrà nel nostro cuore, così come sulle nostre maglie".
A chiarire nel dettaglio i contorni organizzativi della separazione è stata Carlotta Moratti, sottolineando come l'essenza dell'iniziativa non subirà alterazioni. "Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vive parallelo all’Inter", ha spiegato, precisando che la scelta di interrompere la gestione diretta è arrivata dal club. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà formato dai rappresentanti della famiglia Moratti insieme a Marco Tronchetti Provera e al figlio Giovanni. "L’importante è mantenere la meraviglia che sta funzionando da così tanto tempo e in così tanti Paesi, puntando a crescere ancora" ha concluso Carlotta Moratti delineando gli obiettivi futuri della fondazione.