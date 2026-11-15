Belgio-Italia, chi resterà in tribuna: Mancini fa una scelta a sorpresa

Roberto Mancini ha deciso chi resterà in tribuna questa sera nella partita contro il Belgio: Sebastiano Esposito (piuttosto significativo, dopo il caso del rigore che non doveva tirare, e poi ha sbagliato, contro la Francia), Gatt, Palma e Ricci.
Questi i convocati
Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario.
Difensori: Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilardi, Michael Kayode, Marco Palestra, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Alphadjo Cissé, Issa Doumbia, Nicolò Fagioli, Mattia Liberali, Niccolò Pisilli, Alessandro Romano, Sandro Tonali.
Attaccanti: Pio Esposito, Luca Koleosho, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara