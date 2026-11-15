Romario durissimo con Ancelotti: "Basta così, vattene"

15 Nov 2026 - 10:00
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Se c'è un detrattore di Ancelotti della prima ora, questi è Romario. Il grandissimo attaccante che vinse con il Brasile il Mondiale del 1994 battendo in finale proprio l'Italia. Non ha mai digerito l'insediamento di un commissario tecnico italiano su quella panchina e sui suoi profili social ha tuonato dopo il ko verdere contro il Giappone: "Ancelotti, basta così. Prendi le tue cose e vattene. Il messaggio adesso è per il presidente federale, Samir Xaud. Sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. È ora di mostrare che hai il coraggio di prendere una decisione". 

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