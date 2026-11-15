Italia, allarme cartellini contro il Belgio: sei azzurri a rischio squalifica per i quarti

In vista della sfida di stasera a Bruxelles contro il Belgio, la Nazionale italiana deve fare i conti con l'emergenza diffidati: sei calciatori azzurri rischiano infatti di saltare l'eventuale gara d'andata dei quarti di finale in programma a marzo qualora rimediassero un nuovo cartellino giallo. L'elenco complessivo conta undici elementi, ma i riflettori sono puntati esclusivamente su Donnarumma, Bastoni, Vergara, Pio Esposito, Fagioli e Scamacca, tutti regolarmente a disposizione come titolari o possibili subentranti nella partita odierna.