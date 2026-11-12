Inter, per Lautaro e Jones sosta senza sosta: al lavoro ad Appiano con l'Atalanta nel mirino
Dieci giorni di lavoro per l'inglese e l'argentino ad Appiano per tirarsi a lucido in vista della sfida con l'Atalanta al rientro dalle nazionali
Non c'è sosta per Lautaro Martinez e Curtis Jones. L'argentino e l'inglese in questi 10 giorni che separano l’Inter dal ritorno in campo contro l'Atalanta a Bergamo continuano a lavorare senza pause. L'obiettivo è quello di arrivare alla sfida con la Dea in condizione dopo circa un mese di stop.
L'Inter nel ciclo di ottobre ha dovuto fare a meno di entrambi. L'infortunio di Jones e quello di Lautaro sono arrivati a pochi giorni di distanza, tra la sfida col Parma e quella col Bruges: le prime due delle 9 in 27 giorni. Se per il capitano un po' di stanchezza era lecita e forse pronosticabile dopo il viaggio intercontinentale per rispondere alla convocazione della sua Argentina, per Jones è stata una vera e propria beffa. L'inglese stava iniziando a conoscere i nuovi compagni e a inserirsi nel collettivo di Chivu, poi l'infortunio l'ha costretto a sedersi per un mese intero. Contro il Como è tornato in panchina, per la sfida contro l'Atalanta vuole puntare una maglia da titolare.
Alla fine Chivu può ritenersi soddisfatto: anche senza due pezzi molto importanti del suo puzzle come Lautaro e Jones, il bilancio è di 7 vittorie e 2 sconfitte da sosta a sosta. Al rientro di questa pausa nazionali, l'Inter proverà a continuare nella sua marcia in campionato e in Champions anche con la spinta del capitano e del centrocampista inglese.