Inter, per Lautaro e Jones sosta senza sosta: al lavoro ad Appiano con l'Atalanta nel mirino

L'Inter nel ciclo di ottobre ha dovuto fare a meno di entrambi. L'infortunio di Jones e quello di Lautaro sono arrivati a pochi giorni di distanza, tra la sfida col Parma e quella col Bruges: le prime due delle 9 in 27 giorni. Se per il capitano un po' di stanchezza era lecita e forse pronosticabile dopo il viaggio intercontinentale per rispondere alla convocazione della sua Argentina, per Jones è stata una vera e propria beffa. L'inglese stava iniziando a conoscere i nuovi compagni e a inserirsi nel collettivo di Chivu, poi l'infortunio l'ha costretto a sedersi per un mese intero. Contro il Como è tornato in panchina, per la sfida contro l'Atalanta vuole puntare una maglia da titolare.