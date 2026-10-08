Martinez-Provedel, Chivu tiene vivo il testa a testa: possibile chance per l'ex Lazio con il Parma

E in effetti, l'eroe del Triplete nerazzurro era rimasto coerente con sè stesso, confermando Pepo in porta a Roma e, alla fin fine, venendo ricompensato da un intervento salva risultato su Malen, sebbene un pizzico fortuito. È altrettanto vero, tuttavia, che Chivu non ha mai battezzato un undici titolare. "Tutti sono importanti, non ci sono titolari" è il mantra appeso sulle pareti del quartier generale di Appiano. E vedendo le formazioni dei primi sei match stagionali, c'è congruenza: tutti, eccezion fatta per il lungodegente Spence e i due portieri di riserva, hanno giocato almeno in minuto. Per mantenersi ulteriormente fedeli a questa policy, presto potrebbe cambiare qualcosa anche tra i pali.