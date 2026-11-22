Lazio avanti di quattro punti, Roma di due, il Como due lunghezze indietro: queste le tre certezze di classifica per l'Inter che stasera scenderà in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Il vantaggio sul Milan dipenderà invece da quanto accadrà a San Siro tra i rossoneri e il Frosinone, ma in ogni caso per i nerazzurri di Chivu una ripresa con moderata pressione, tenuto anche conto di un avversario che per quanto attardato in classifica ritrova pedine importanti ritemprate dalla sosta e ha tutto per impensierire i campioni d'Italia, compresa la voglia di invertire una statistica negativa, con sette ko e un pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A.
La sfida di Champions contro lo Stoccarda di mercoledì prossimo pesa relativamente sulle scelte di Chivu: oggi non ci sarà Zielinski, il fastidio al piede accusato dal polacco in nazionale non dovrebbe precludergli l'impegno europeo, ma per Bergamo nulla di fatto. Si tratta di una infiammazione su cui meglio non insistere. D'altra parte il centrocampo è il reparto che offre più alternative al tecnico nerazzurro: il recupero di Jones, a 64 giorni dall'ultima apparizione dell'inglese in Serie A, apre le porte a un terzetto composto dall'ex Liverpool, Calhanoglu e Barella. Le alternative sono Sucic e Mkhitaryan, con il rientro anticipato di Stankovic che completa il reparto.
E' in difesa, invece, che Chivu valuta l'altra possibile novità di giornata: con Pavard sulla destra, potrebbe prendere il centro Bisseck, risparmiando così Akanji in previsione della Champions. Lo svizzero è rientrato con un piccolo affaticamento dal ritiro della nazionale, potrebbe così prevalere la cautela. A sinistra ci sarà Bastoni, anche perché Carlos Augusto ha fatto rientro dalla trasferta col Brasile solo giovedì. Dimarco e Spence si prendono invece le fasce: l'inglese, in particolare, è stato fondamentale nel garantire maggior equilibrio e copertura nelle ultime due partite contro Feyenoord e Como. Davanti, infine, Pio Esposito e Thuram: Lautaro, convocato dopo il lungo stop post Bruges, avrà spazio nella ripresa. Per la titolarità è più probabile si debba attendere lo Stoccarda.