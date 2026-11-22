E' in difesa, invece, che Chivu valuta l'altra possibile novità di giornata: con Pavard sulla destra, potrebbe prendere il centro Bisseck, risparmiando così Akanji in previsione della Champions. Lo svizzero è rientrato con un piccolo affaticamento dal ritiro della nazionale, potrebbe così prevalere la cautela. A sinistra ci sarà Bastoni, anche perché Carlos Augusto ha fatto rientro dalla trasferta col Brasile solo giovedì. Dimarco e Spence si prendono invece le fasce: l'inglese, in particolare, è stato fondamentale nel garantire maggior equilibrio e copertura nelle ultime due partite contro Feyenoord e Como. Davanti, infine, Pio Esposito e Thuram: Lautaro, convocato dopo il lungo stop post Bruges, avrà spazio nella ripresa. Per la titolarità è più probabile si debba attendere lo Stoccarda.