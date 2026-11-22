Sono 22 i convocati dal tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Monza, posticipo della 12esima giornata. Nel gruppo torna dopo quasi due mesi il giocatore francese Arthur Atta, reduce da un problema ai muscoli dell'addome, e figurano anche Cher Ndour e Alieu Njie che paiono aver smaltito i rispettivi acciacchi accusati in nazionale. Il centrocampista dell'Under 21 azzurra e l'esterno svedese sono comunque in ballottaggio con Brescianini e Gnonto nella formazione titolare: Vanoli deciderà all'ultimo momento. Rispetto alla gara pareggiata 2-2 con la Juventus prima della sosta dovrebbe riprendersi una maglia Ranieri che andrebbe a comporre la coppia di centrali difensiva con Dragusin, verso la conferma Mastantuono e Goncalves alle spalle di Pellegrino nel modulo 4-2-3-1. La Fiorentina arriva da tre risultati positivi consecutivi, una vittoria per 4-2 in casa del Sassuolo e due pareggi casalinghi con Atalanta e Juventus, risultati che le hanno permesso di lasciare gli ultimi posti. Adesso la priorità per Vanoli e la sua squadra è trovare continuità di rendimento e risultati per risalire in classifica e portarsi definitivamente fuori dalla zona retrocessione.