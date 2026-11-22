"Abbiamo espresso il massimo delle qualità: 100% in fase difensiva, 100% in fase offensiva". Daniele De Rossi applaude il suo Genoa, che dopo la vittoria sul campo del Sassuolo è a metà classifica. "Avevo paura dei loro contropiedisti. Il Sassuolo ci è riuscito nel primo tempo, meno nel secondo ma abbiamo concesso solo tiri da fuori e cross. Il Genoa mi è piaciuto anche con il blocco basso". Poi elogia Osmajic: "Va a duemila all’ora anche quando deve abbracciarti, come quei cani di grossa taglia che vogliono festeggiarti, io e Diego Lopez ci siamo innamorati di lui quando lo abbiamo visto in video".